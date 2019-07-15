蒙面雙賊潛屯門松苑老爆　「天眼」影晒

屯門昨日（14日）發生爆竊案，現場為青山公路青山灣段118號松苑，上址於1972年入伙，設有5幢樓高2層的樓宇，另有停車場。案發於松苑第5座地下單位，根據屋內閉路電視片段顯示，昨日下午1時20分，屋苑鐵閘虛掩，2名戴鴨舌帽、口罩及手套，身穿長衫長褲的男子，其中一人孭着背囊，現身閘外徘徊，不時左顧右盼。



約一分鐘後，2人疑見時機成熟，突然拔足跑入屋苑範圍，並攀過單位的圍欄，經窗戶潛入單位客廳，其時廳中有一隻小狗，牠見陌生漢入屋登時嚇得慌忙走避，賊人沒有理會逕自前行，經走廊進入一間睡房後，便取出螺絲批等工具，蹲下撬毀抽屜大肆搜掠，期間亦曾翻找放在櫃上的黑色手袋。至下午1時32分，2賊搜掠結束，返回客廳並沿路折返。



據悉，至昨日下午3時許，姓吳（49歲）女戶主返回單位，赫見住所一片凌亂，懷疑遭「老爆」，於是報警。警方接報到場，女戶主經初步點算後，證實損失約值7000港元的港幣及美金，亦有手錶不翼而飛。警方初步調查後，將案件列作爆竊，交由屯門警區刑事調查隊跟進，目前正根據相關「天眼」片段，追緝涉案賊人歸案。