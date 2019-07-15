捏扯下體兼讓手指掃乳頭　印傭猥褻兩年幼少主囚5月

負責照顧一對年幼男童的印尼籍女傭，於兩年內多次捏扯哥哥的下體，導致哥哥龜頭紅腫，而哥哥在事發時年僅4至6歲，她又用2歲大弟弟的下體掃自己的乳頭。她早前承認非禮、虐兒及向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為等三罪，今日(15日)在觀塘法院被判即時監禁5個月。



按45歲被告PURASIH承認的案情，她在2017年開始替案中居於將軍澳的四口之家工作，她要照顧的兩名男童，分別為現年6歲的X及現年4歲的Y。該家庭還聘有另一名印傭跟被告一同工作。



今年初，X向父親投訴下體痛，但父親未有深究。當X在4月再投訴時，父親檢查後發現X龜頭紅腫。同一時間，家中另一女傭告密指，早於2017年11月，已見過被告揭起上衣讓Y用手指掃她的乳頭，她暗中拍下短片為證，只是一直不敢告發同事。



事主的父親追問下，X說被告來家中工作後，曾多次捏他下體令他覺得痛。父親報警，被告警誡下保持緘默。而X在跟心理學家會面時進一步透露，被告不時會扯他的下體叫他起床，而被告及後亦承認，一次替X吹乾頭髮時，曾隔着褲子摸其下體。