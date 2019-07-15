港鐵縱火案　乘客：疑犯攬女子似要燒着對方

港鐵荃灣線列車於前年發生縱火案，涉嫌縱火的疑兇張錦輝(61歲)留醫3個月後過身，由於他在警方羈押下死亡，死因庭今(15日)召開研訊。死因庭傳召當日的港鐵乘客、救護員、拘捕死者的警員及醫生作供。警員供稱，死者當日在救護車上承認縱火，目的是為了報仇，死者還向警員說「我同老婆離咗婚，曾蔭權害死我個仔」。



男乘客鄧廣坤供稱，前年2月10日傍晚6時半，他放工後在鰂魚涌站搭港鐵擬往旺角，在中環轉荃灣線過海，他在第一節車廂上車，死者在金鐘站上車，當時死者將背包揹在胸前，又兩度用肩膊撞他的手，神色緊張。未幾，他目睹死者將右手垂在大腿，站在死者前方是一名長髮女子，他本以為死者另有企圖，然而死者將左手放入背包拿出一樽透明液體，死者舉高左手將液體淋在女子頭上，右手拿出打火機，大聲說「去死啦」，然後整個車廂着了火。



鄧形容乘客們十分慌張，有女子背後衣物起火，車廂內也有兩名「火人」在燃燒。列車駛到尖沙咀站後，死者走出月台，當時死者下半身仍着火，褲子燒爛露出大腿及臀部。鄧其後轉搭的士出旺角時感到疼痛，始發現皮膚甩開，面、鼻及口有液體滲出，他急忙改往廣華醫院，最終留院數天，需覆診一個半月。



在同一車廂的女乘客葉嘉茵供稱，當時她聽到有男聲大叫「你哋班仆街去死啦，X你老母」，有人隨即問「你做咩咁」，她抬頭見到死者舉高一樽透明液體搖晃，死者面紅「好似飲醉酒啲阿叔」。很多乘客被液體濺到，起碼3至4名乘客着火，她的右手手指亦被火勢波及。到尖沙咀站後，她爬出車廂待救，此時死者走出月台，被火燒到「成個人紅卜卜咁」。



警員黎俊烯供稱，他在救護車上向死者查問，死者承認縱火，目的是為了報仇，他問死者「報咩仇？」死者向他說「我同老婆離咗婚，曾蔭權害死我個仔」，他遂以縱火罪拘捕死者，惟宣布拘捕後死者便已陷昏迷狀態。當晚死者由伊利沙伯醫院轉送威爾斯親王醫院，同年5月14日，黎亦被指派到威院看守死者，當日清晨4時許，死者口吐白沫，心臟停頓，搶救後於5時19分宣告死亡。



伊利沙伯醫院醫生楊志楊及威爾斯親王醫院醫生葉慧盈供稱，死者送往伊院時完全清醒，但面部、四肢及臀部出現二至三級燒傷，整個身體有逾三成燒傷，他的口中有炭粒及塵粒，氣道可能因吸入濃煙受損，需插喉及注射鎮靜劑。後來死者情況危殆，需即晚轉送威院燒傷中心治理，轉院時死者已不清醒。



庭上亦讀出數名證人口供，乘客鄭澤然提到自己被火勢波及，整個人在地上滾來滾去，他撲熄身上的火後，又見一名女子衣物着火大叫救命，他於是協助對方撲熄火，惟未幾一名下身着火的男子施施然走過來，先是坐低，繼而從後攬住他剛協助的女子，似乎要將火燒到女子身上，他用腳嘗試踢開該男子，但男子仍攬實女子不願放手，未幾列車便到下一站。



死者長姊張鳳英的書面證供透露，死者於1973年由父母申請來港，是她三弟，曾在酒樓及工廠工作。她指胞弟為人文靜內斂，不愛爭執，結婚後才嗜賭，她曾兩三次向胞弟借出數百港元；她知道胞弟有向精神科求醫及依時服藥，但無暴力及自殺傾向。事發前一天她見過胞弟，當時對方只問過她借數百港元解財困。