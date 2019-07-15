政Whats噏：鬧完副局政助冇影　葉劉向新聞處開刀

現年68歲嘅新民黨立法會議員葉劉淑儀(葉劉)愈來愈好火氣，繼早前公開發炮點名鬧爆多個政策局副局長同政治助理「冇影」，今日(15日)再向新聞處「開刀」。葉劉怒轟政府新聞統籌同宣傳工作嚴重不足，特別係網絡方面，完全同社會脫節喎。睇嚟負責政府整體統籌安排傳媒採訪嘅政府新聞處處長朱曼鈴，今次都係責無旁貸嘞！



近月社會局勢動盪，葉劉就拉埋黨友容海恩同政府高層會面，仲以「數白欖式」點出社會各項問題，包括冷氣機滴水、房屋漏水、噪音、野豬、野鴿、土地供應、託兒中心名額等，總之訴求種類包羅萬有，想得到都反映到。



不過，葉劉就特別提到政府嘅新聞統籌同宣傳工作嚴重不足，特別係網絡方面，完全同社會脫晒節，以至喺今次修訂《逃犯條例》過程中，面對各種失實流言都無法有效回應，以正視聽，促當局重整兼加強宣傳工作，今後公開回應要做到「快、多、真」。



其實近年政府新聞處由安排傳媒採訪、發新聞稿，甚至發相都試過出錯，當中錯綜複雜嘅問題一直未有解決，今次由「熱廚房」出身嘅葉劉發炮，睇嚟朱曼鈴真係要好好反省問題喺邊，唔好繼續意見接受，態度照舊！