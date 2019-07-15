修例風波：市民到譚文豪議辦抗議　轟故意衝警防線

反對修訂《逃犯條例》的遊行連番爆發衝突，十多名市民今午(15日)自發到立法會議員譚文豪位於橫頭磡邨的辦事處示威，指摘他在旺角警民衝突中故意置身警方防線，阻礙清場行動。



當手持「阻差辦公」標語的示威者，在譚的辦事處門外高呼「抽政治油水，煽學生犯法」等口號時，譚文豪為數約廿餘人的支持者即場報以噓聲，又有人上前奪去示威者的標語丟在地上，不斷指罵對方「唔好搞亂檔啦，我哋呢度好和平㗎」、「走啦！無人支持你呀！」



雖然示威人士同譚的支持者唇槍舌劍，但有份參與自發示威的傅振中見勢色不對，立即中止示威行動，在一片噓聲中率眾撤走，而譚文豪則尾隨在後，說歡迎示威者表達意見，又話「有冇旅遊巴呀？若果對方唔找數，勞資關係嘅問題可以隨時搵我傾。」



譚文豪事後回應有關他阻差辦公的指控，他指2005年終審法院有一案例，任何人士向警務人員查詢或了解其行動，並不構成阻差辦公。倘若執法者不明市民有此權利，則很容易會造成不必要的衝突，而前來示威的人士亦似乎不大了解阻差辦公的定義，因此譚很樂意與示威人士好好解釋。

