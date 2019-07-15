憑熱誠克服大漠風沙　中大團隊出戰蒙古機械人大賽

蒙古人可飛奔大漠中，機械人亦能戰勝大自然。香港中文大學團隊「工無不克」設計出來的機械人，克服多個模擬蒙古大漠的地理環境，帶着令牌跨越不同地域並完成任務，成功奪得「全港大專生機械人大賽」冠軍，團隊將於下月22日到蒙古烏蘭巴托實地備戰，3日後代表香港出戰「亞太廣播聯盟機械人大賽2019」，期望再下一城。



「工無不克」的隊長、中大天石機器人研究所技術員葉俊華表示，機械人主打穩定，速度則稍遜，要面對中國、日本等強隊仍要再努力，參賽前會再著手改良機械人的速度，期望可以穩定在40秒左右，而目前世界最快紀綠為約30秒。此外，與以往不同，今次比賽中使用的自動機械人不可使用滾輪移動，而是「四足」，令平衡成為難題，幸而團隊突發奇想，將足部面積增加，使機械人平衡力增加。



其他隊員均表示，從去年8月堅持到到現在，今年的比賽全靠對機械人的熱誠，不僅每日抽出十數小時在實驗室調試機械人，學生們還要自行築起及維護測試場地，更有成員省下洗澡刷牙的時間，日夜在實驗室中埋頭苦幹。「戰無不克」成員張錚傑笑言，幸好在室外測試機械人時，「有隊員被餵蚊，其他人就唔會畀蚊咬」，另一隊員林振霆更指，所有隊員都有「徒手捉蚊」的技能。



