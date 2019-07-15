修例風波︰沙田爆衝突　網民話車公靈籤有玄機

沙田反修訂《逃犯條例》遊行昨日(14日)舉行，最終演變成示威者與警方的嚴重衝突。有網民於社交平台上載了沙田鄉事委員會首副主席李志麒今年農曆大年初二於沙田車公廟為沙田區求得82號下籤。該籤籤文是︰「心中日復自思量，時運未通怎主張；進退難為無定處，恐防患禍與災殃。」發貼者於貼文指︰「尾兩句幾靈下」，亦有網民留言稱︰「有時真係唔到你唔信邪」。



車公靈籤第82籤籤頭是「姜太公渭水艱難」，籤文是「心中日復自思量，時運未通怎主張；進退難為無定處，恐防患禍與災殃。」解曰：「出入謹慎．凡事小心」發貼者引述當時的大會解籤師傅指出，新一年社會上或有不同聲音和意見，令「主持者」有壓力，但只要做事合情合理，便不會擔心批評者意見，並且心安理得。



堪輿學家麥玲玲今年2月接受訪問東網訪問時，亦提到今年沙田宜靜不宜動，「自己又未諗掂，時運又唔好，進退兩難」。有網民就稱︰「原來支簽(籤)係講沙田居民同示威者」，亦有網民指，「進退難為無定處」就如昨日示威者的處境。