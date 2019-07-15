泰國7月上旬搗連串案件繳逾1噸冰毒　共拘14人擊斃1人

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團之際，泰國警方周一（15日）表示，在今個月一連串掃毒行動中，合共繳獲約1.1噸冰毒（甲基安非他命）結晶及逾1000萬粒冰毒丸，市值逾2.2億港元，以及其他多種毒品，拘捕至少14人、擊斃1人，其中有部分毒品是走私自緬甸。



泰國緝毒部門在曼谷的總部召開記者會，展示繳獲的大批毒品。當局指，在上周五（12日）的一次行動中，發現8人走私大批不同毒品，藏於載水果的貨車及疑犯家中。該次檢獲毒品包括500萬粒冰毒丸、600公斤冰毒結晶、15.4公斤海洛英及51公斤俗稱K仔的氯胺酮。其中該批海洛英市值約1億港元、K仔市值約1530萬港元。



而在上周，警方發現一架以綠帆布覆蓋的貨車，內藏459公斤冰毒，懷疑來自緬甸。在上周三（10日），警方在清邁府森林追捕毒販時，雙方爆發槍戰。警方翌日發現一名毒販的屍體，檢獲500萬粒冰毒丸、10公斤冰毒結晶、及10公斤市值約3百萬的K仔。在上周三另一案中，警方截獲運往泰南的毒品，拘捕6人，檢獲58公斤冰毒結晶。7月1日，警方則在毒販遺棄的車上發現89萬粒冰毒丸。



今次是過去252日內第63宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/