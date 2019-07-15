鄭若驊評分大跌7.9分　支持率淨值為負58個百分點

反對修訂《逃犯條例》風波持續，七一反修例示威者衝擊立法會，造成嚴重破壞。香港民意研究所於本月2至8日，即衝擊立法會事件過後進行民意調查，被指在修例解說工作上做得不足、企圖卸責的律政司司長鄭若驊最新評分為21.6分，較上月同類調查大跌7.9分，而其支持率淨值亦由負40個百分點，下跌18個百分點，只得負58個百分點。



該民調訪問了逾1000名市民，民調結果顯示，鄭若驒的評分只有21.6分，支持率為10%，較上月下跌6個百分點，反對率則為68%，較上月上升12個百分點。



調查亦發現，市民對特首林鄭月娥的最新評分為33.4分，支持率及反對率分別為26%及66%，支持度淨值為負40個百分點。可見林鄭民望仍然處於低位，未見起色。



鄭若驊其身不正，剛上任即被卷入寓所僭建風波，早前亦被踢爆涉「秘撈」仲裁案沒有申報，以及其丈夫購買豪宅亦沒有申報。而鄭亦被批評「應告唔告」，包括「放生」壹傳媒黎智英捲入的政治黑金案，黎公然參與違法佔領行動，及涉嫌刑事恐嚇東方報業集團男記者亦被未檢控。