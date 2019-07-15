浸大傳理學系電影主修爭崩頭　50人爭一學額

大學聯合招生辦法(JUPAS)最後改選上周六(13日)截止，應屆文憑試考生可按放榜後成績調整選科次序，增加入讀心儀學科的機會。八大資助院校今(15日)公布改選後報讀情況，按聯招首三志願(Band A)計算，以香港浸會大學傳理學-電影主修-動畫及媒體藝術專修課程最多人競爭，每學額約有50人競爭，其次是香港教育大學的中國歷史教育，約35人爭一個學額，第三是浸大體育及康樂管理，約34人爭一個學額。



聯招最後改選經已截止，遴選結果將於8月5日公布。部分競爭激烈的課程，因學額較少，而報讀課程人數較多，故競爭比率較高。以最多人競爭的浸會大學傳理學-電影主修-動畫及媒體藝術專修課程為例，今年有698人在首三志願報讀，競爭14個學額；而教大的中國歷史教育課程有349人報讀，競爭10個學額。教大另外兩個課程亦有較高的競爭比率，包括體育教育及幼兒教育，每學額分別有32人及31人競爭。



至於其他院校，香港理工大學的酒店業管理課程有1370人在首三志願報讀，競爭45個學額，每學額有30人競爭；該校的旅遊業及會展管理有834人報讀，競爭32個學額，即每個學額有26人競爭。中文大學的教育學士(幼兒教育)有475人競爭21個學額，即每學額約有23人競爭，而該校的文化研究有17個學額，有374人報讀，即每學額有22人競爭。



嶺南大學的哲學文學士有391人於首三志願報讀，競爭25個學額，每學額約有16人競爭；該校的工商管理-風險及保險管理以文化研究同樣有341人報讀，競爭25個學額，每學額約有14人競爭。香港科技大學的理學士(經濟及金融學)有134人報讀，競爭25個學額，每學額約有5人競爭，其次較多人競爭的是理學士(定量社會數據分析)及工商管理(市場學)亦分別約有5人競爭一學額。



另外，香港大學及城市大學只提供首三志願最多人報讀的課程資料，港大最多人報讀的是文學士，有1643人報讀，競爭347個學額；其次是理學士，有1229人報讀，競爭336個學額。城大最多人報讀的是社會及行為科學系，有1140人報讀，競爭101個學額，其次是工商管理(會計)有1043人報讀，競爭141個學額。