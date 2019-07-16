修例風波：立會停擺　謝偉銓料至少1萬單位受阻

修訂《逃犯條例》風波引起連場遊行及衝突，造成社會混亂。立法會議員謝偉銓直斥立法會受紛爭影響而「停擺」，不少經濟及民生議程項目須押後審理約四個月至一年不等，使土地及房屋供應時間進一步延長，料至少一萬個單位受阻，包括過渡性房屋及公營房屋。他建議港府在鄉村式發展的政府用地興建臨時過渡性房屋，以及加快推行土地共享先導計劃，紓緩住房不足困境。



謝偉銓表示，多項經濟及民生議程項目遭到押後審議，包括廿億港元過渡性房屋基金、土地共享先導計劃及元朗橫洲公營房屋發展計劃等。他假設今年十月復會後不拉布及按現時的議程次序，各土地項目估計須押後約四個月至一年不等，勢必拖累短期的房屋及土地供應，料至少一萬個單位受阻，包括五千至六千個過渡性房屋及四千個橫洲公營房屋單位。



謝指，根據統計處去年數字，現時全港逾九萬個劏房、近廿一萬名劏房住戶，公屋輪候冊輪候時間長達五點五年，加上公屋供應量本身已「大落後」，令過渡性房屋更顯重要。他提議港府考慮在鄉村式發展的政府用地上興建臨時過渡性房屋，認為丁權相關的官司及丁屋申請程序動輒以年計，當局可借用此段時間好好利用該等官地。



謝敦促港府加快推行土地共享先導計劃，同時建議計劃所增加之樓面的公私營比例可增至八二比，如此一來，他初步估算發展商持有的一千公頃，即約一億平方呎農地，若抽出當中三成轉換為房屋用地，以三倍地積比，以及平均每個單位面積五百呎作推算，料可提供約十八萬個單位。

