修例風波：逾200市民深夜圍新城市廣場詢問處　今晨陸續散去

周日（14日）沙田反修訂《逃犯條例》遊行完結後新城市廣場爆發嚴重警民衝突，有市民歸咎是該商場讓警員進入造成這場大混亂，大批市民昨晚（15日）到商場對此深表不滿，要求商場方面給予合理解釋。至深夜仍有逾2百人聚集在商場範圍並包圍詢問處，亦有不少市民圍觀，氣氛緊張。



及至深夜11時許，有市民擔心會發生事故，報案求助。警方接報到場，現場消息指，有在場人士一度表示不須警員協助，事件列糾紛處理。其後有5名軍裝警員，向在場人士及商場職員了解情況及調停。與此同時，立法會議員兼北區區議員林卓廷亦到場了解，並代表市民表達不滿及有關訴求。



林隨後接獲新地代表初步回覆，指會就有關訴求交予所屬物業管理公司回覆。林表示不滿新地至今無具體答覆給予街坊，打算今日（16日）中午時分，到新地位於灣仔的總部抗議。而聚集在新城市廣場的人士至今日凌晨1時許和平散去。



此外，今日凌晨零時許，商場職員曾向在場人士派發新鴻基地產就新城市廣場事故發出的聲明，該聲明指新城市廣場有多個出入口之公共通道，必須按照地契24小時開放予所有公眾人士使用。有關公共通道包括通往沙田港鐵站及巴士總站等通道。



集團重申，事前並不知悉警方14日傍晚進入商場內的行動，以及鐵路服務的臨時安排，令商場內的人士無法順利離開。對於當晚的事件引致有人受傷，亦令顧客、途人和商戶受到影響，新地深表遺憾和難過。