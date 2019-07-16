72%污染物源自車船　團體促港府正視本地污染

香港空氣質素屢遭詬病，港府經常強調污染為區域性問題。有環保團體表示，香港七成二氧化氮(NO2)來源為本地車輛及船隻等，批評當局卸責至區域性問題，若人體長期曝露在NO2中，更會增加患肺癌及腦癌等風險。團體調查又指有近八成市民認為生活受空氣污染影響，如引發鼻敏感或哮喘等，故要求政府正視本地污染問題，推行公共交通電動化等措施。



綠色和平委託香港樹仁大學於上月透過電話訪問約五百名十八歲或以上香港居民，了解他們民對空氣污染的認知。結果發現，有六成八受訪市民不滿香港空氣質素，四成七市民有留意來自本地的空氣污染物；更有八成三市民關注汽車帶來的空氣污染，大幅拋離其他污染源頭，如工廠、發電廠等。



綠色和平資深項目主任楊凱珊認為，因汽車與市民生活息息相關，故市民對汽車所排放的空氣污染感受最深。她又引述香港中文大學的研究指，影響香港空氣質素的懸浮粒子主要來自內地，但不論季節，平均有七成NO2來自本地，「不折不扣係本地問題！」楊促請港府除與廣東省合作改善區域空氣質素，亦須針對本地NO2問題，推行規定輪船使用更清潔燃料、控制私家車增長等措施。



香港NO2污染問題嚴重，根據環保署資料，去年十三個一般監測站中，有六個錄得NO2濃度年均值超標，三個路邊監測站更全部不達標。綠色和平指，即使短期曝露在NO2中，亦可能減弱呼吸系統抵抗力。