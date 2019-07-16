修例風波：長期警民對立　港必車毀人亡

反對修訂《逃犯條例》遊行蔓延至十八區，周日（14日）沙田區遊行爆發警民「激戰」致多人受傷，流血收場。建制派嚴厲譴責暴力行為，斥責破壞社會秩序，嚴重干擾市民生活；泛民則批評特首林鄭月娥漠視民憤及民間五大訴求，並批評警方驅趕示威者的部署極其荒謬愚蠢，長此下去香港勢必車毀人亡。有學者批評警方包圍示威者逼入商場如困獸鬥，行動醜陋需向公眾解釋，而政府以「拖字訣」未能紓民怨，憂形成無形刺針，使香港永無寧日。



立法會建制派及民主派議員昨日分別回應沙田區遊行引發的流血衝突。建制派議員對社會接連出現違法暴力行為，破壞社會秩序，嚴重干擾市民正常生活，導致多名警員受傷，予以最嚴厲譴責。他們質疑暴力衝擊行為明顯是有組織、有部署，有人更公開沙田多座大廈的大門密碼方便犯事者逃避追捕，罔顧大廈保安風險。



民主派立法會議員則對警方再蓄意挑起警民衝突和以包抄、圍捕策略「驅趕」示威者，表示痛心疾首，批評警方部署極其荒謬愚蠢，製造室內騷亂，警民被迫在商場困獸鬥，亦令無數享受天倫樂的家庭受驚。他們批評，林鄭政府猶如進入無人駕駛狀態，僅靠新聞處及網誌治港，若她繼續漠視民憤及民間五大訴求，任由警方製造警民衝突，香港勢必車毀人亡。



香港理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華形容，當下局勢是「爛攤子」，社會對立嚴重，林鄭如「過街老鼠」，警隊為她「墊屍底」成為社會磨心。他指，警方於沙田新城市廣場內的包圍行動十分醜陋，認為警方應解釋為何要將人群趕入商場內困獸鬥，如要拘捕等行動可在公眾地方進行，而非在商場內引起混亂，坦言過去一個月多次發生的警民衝突當中，已有足夠因由展開調查。



鍾認為，政府昨日把示威者定性為「暴徒」，不能令社會信服，難收期望效果，若當局仍等待示威者的動力減退當了事，絕不會令市民順氣，相反民怨會成為社會間一條無形的刺針，每當具爭議議題出現時就會重現，香港只會永無寧日，促當局主動回應社會。



運輸及房屋局前局長張炳良昨表示，示威情況發展令人憂慮，擔心繼續下去容易「擦槍走火」。他指修例歸根究柢是政治問題，政治領袖有責任處理，警員無法處理，面對衝突時卻成為政府的前線代表，使示威者向警員發洩，如政府要處理危機，就該回應得比群眾要求的多，顯示當局的進取性。



行政會議成員任志剛亦發聲明譴責刻意鼓吹、協助及使用暴力的人，他認為連續不斷的暴力行為和惡意的搗亂破壞，影響香港社會經濟秩序，縱然香港國際金融中心根基雄厚，也會蠶食香港的根基，希望市民用和平理性方式表達訴求。