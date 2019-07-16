東方日報A1：暴力示威禍港　政府一味退讓

近月多個反對修訂《逃犯條例》遊行示威屢爆暴力衝突，導致來港旅客數量減少，重創本港經濟。旅遊界立法會議員姚思榮相信，經歷沙田遊行衝突一役，本月訪港旅客跌幅會較上月更為顯著，酒店業擬降價百分之五至八試圖「止血」。有零售及餐飲業估計上月整體生意額錄雙位數跌幅，個別位於遊行地區的商店跌幅最高達兩成五；珠寶首飾業更料上月生意額已損失近七億元，前景堪虞。



姚思榮表示，上月已看到訪港旅客數字有下跌趨勢，至本月初更有明顯跌幅，相信經過沙田衝突後影響會更大。據他了解，酒店業預料入住率會下跌一成三至一成五，計劃將定價下降約百分之五至八，相信收入亦會因而跌近一成。他續稱，長途過夜旅客外遊是希望可以玩得開心，但看到本港每周均爆衝突時，引起憂慮造成心理壓力，認為香港不安全，令此類旅客訪港數量減少，相反短途旅客的隨意性及彈性較大，影響較小，希望社會能盡快回復和平，避免流血事件再次發生。



香港品牌發展局主席、餐飲聯業協會會長黃家和昨於活動後表示，雖然上月整體市道首周表現合預期，但其後的遊行示威活動，令部分食肆及商店需暫時關門，料零售及餐飲業整體生意額將下跌一成，部分示威地區的商戶更反映生意額大跌兩成五，雖然暑假是傳統旺季，但預料未來三至六個月的市民消費意欲依然疲弱，料本港整體消費將下跌一成五。他直指，零售及餐飲業對本港十分重要，若消費意欲持續下降，將令商戶經營有壓力，繼而拖累本港經濟向下，他冀事件可早日解決。



九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌亦指，示威浪潮席捲各旅遊旺區，對珠寶首飾業造成極大影響，估計六月份的生意額按年減幅是高單位數、甚至達雙位數水平，又指按照過往的經驗，暑假是內地客來港購物的高峰期，惟現時示威無日無之，內地客如非必要，肯定不會來港購物，變相令該行業要度過一個「寒冷」的暑假。被問及有何方法應對時，劉克斌指，部分行家洽談店舖續租時已變得審慎，如看不透前景，即由以往長租變成短租，更可能煞停開新舖的投資計劃。按照統計處零售銷貨業數據顯示，珠寶首飾業去年六月的銷貨值約六十九億元，如減少一成，即會失去六億九千多萬元。



此外，財政司司長陳茂波回應最近的遊行示威指，有少數人以暴力激進及違法手段，令市民和警員受傷，他不贊成以訴諸暴力的方式表達訴求，對於別有用心的暴力予以強烈譴責。



陳又指，事件打擊本港國際形象，政府未來會加強在國際上推廣香港，令國際有全面及正確了解，整體而言本港未有大量資金外流情況。他補充，雖然中美貿易戰情況有所緩和，但基於地緣政治及局勢不明朗，下半年香港經濟表現仍存有變數。



內地官媒評論警察斷指事件是施暴者對香港法治的羞恥，如亂局繼續，香港最終可能失去競爭力，成為本港最大噩夢。



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