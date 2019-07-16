探射燈：外行人領導內行人　議員促樹木辦改善管理架構

政府口口聲聲推動社區綠化，惟發展局綠化、園境及樹木管理組主管，及其轄下樹木管理辦事處（樹木辦）總監兩職，在過去幾年多次出現空缺，現由缺乏樹木管理或園境專業資格人士出任，立法會議員直指，有「外行人領導內行人」之嫌。



立法會議員謝偉銓指，園境師及樹木管理人員一直存在於政府架構，惟予人感覺可有可無，並非城市發展不可或缺的一環。他透露，過往樹木辦內首長級與普通職員的比例為1比99，現時首長級人員雖增至4人，惟職權分散，「根本冇話語權，仲話係優質綠化城市。」



他批評，從政府架構反映，本港並不重視綠化及樹木管理，即使就市區及新界共制訂20份綠化總綱圖，然而具相關專業資格人士難以參與規劃及統籌，促請政府檢討管理架構。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

