探射燈：扶植幼樹致依賴　未能獨立生長

新補種的藍花楹幼樹，高約2、3米，樹幹呈明顯傷痕，疑因幼小時照顧不善而受傷，日後於風災或容易折斷。該苗木現由繩纜纏繞樹幹作支撐，有學者批評，有關扶植方法令樹木未能「獨立」生長，又指政府從內地苗圃引入苗木，惟質素參差，建議根據國際標準購買並檢查苗木。



「泥膽夠大，其實唔使拉得咁大力，棵樹要有危機感，先會生出更多扶持組織。」香港教育大學地理與環境科學研究講座教授詹志勇指，市區扶植方法大多箍得太緊，扶植位置過高，容易令幼樹產生依賴。他又指，本港主要依靠珠三角苗圃供應苗木，惟從內地購入的樹木泥膽過細，上重下輕難以支撐，質疑有苗圃將利潤推高，批評政府浪費公帑，「苗木標準寫就靚，但冇人理，未必跟標準收貨。」



發展局發言人指，合約沒有指定苗木產地，但苗木一般來自香港及鄰近華南地區的苗圃。合約要求承辦商須為新移植的苗木提供1年培植期，以觀察和跟進其健康狀況，並因應情況適時更換生長不良的苗木，部門亦會定期進行樹木風險評估。

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