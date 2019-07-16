探射燈：補種苗木易折斷　政府埋塌樹炸彈

去年超強颱風山竹吹倒大量樹木，揭示政府多年來一直種錯樹。政府去年底推出《街道選樹指南》，惟近月補種新苗木均未被納入指南。有樹木專家批評，補種樹木種錯位置，指南又不全面，擔心下個風季來臨，再現塌樹；立法會議員則指，樹木辦缺乏具樹木管理專業資格人員決策，促改善架構。



東網記者日前與康樂事務學會（亞太區）會長張兆榮巡視，發現九龍塘達之路補種多棵藍花楹，但張指該品種遇強風易折斷，於人流眾多的位置，斷枝掉落易生意外。九龍城聖德肋撒醫院外一棵新種植的樹頭菜亦被吹歪，他解釋，該樹種植花槽太窄，受風易倒塌，在醫院門口猶如「塌樹炸彈」，建議改種水黃皮。



太子道西路旁一個狹窄花槽，原來的洋紫荊被吹倒，改種狐尾椰子，惟新種樹木距離太近，導致其中1棵呈枯萎。張指，狐尾椰子根部1米範圍內不宜栽種其他植物，建議種大花紫薇、黃金蒲桃、風鈴木等。此外，太子道／水渠道花園內3棵垂葉榕高度可達30米，惟花盆深度卻僅約1米，一旦花盆不勝負荷，隨時壓中途人。



《街道選樹指南》列出80種較少應用而適合在本港街道種植的樹木品種，惟指南被批不全面，藍花楹、垂葉榕均未「上榜」。張批評，政府訂立指南原意是好，惟部門各自為政，樹木辦又未能統籌樹木管理工作。他質疑，前線員工缺乏專業知識及經驗，致埋下種錯樹禍根，擔心再現塌樹。



香港教育大學地理與環境科學研究講座教授詹志勇指，外國政府會先試種新樹種，觀察它們對環境因素的需求，成功才引入，建議政府重新歸納及整理有關指南。立法會議員謝偉銓則指，現行架構中，樹木管理人員難以參與早期規劃，導致社區綠化「離地」。



發展局發言人指，至今已在全港完成種植超過1萬棵苗木，部門會參考綠化總綱圖所擬定的主題種植和《街道選樹指南》的植物多樣性，再綜合其他因素，選擇適合的品種。發言人補充，達之路補種的藍花楹為九龍城綠化總綱圖的主題樹木；聖德肋撒醫院外補種的樹頭菜，是為營造太子道西樹槽主題效果；太子道西補種的狐尾椰子是受空間限制；而太子道／水渠道花園內的垂葉榕則非補種的新苗木。

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