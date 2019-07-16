Dr.東：植入磁力控制生長棒 　有效矯正小童脊椎側彎

小朋友出現脊椎側彎，有機會影響往後發育。骨科專科醫生指出，早發性脊椎側彎多在10歲前出現，嚴重影響小朋友的脊骨及心肺功能，使用「磁力控制生長棒」來矯正脊椎，可避免傳統手術開刀及麻醉等帶來的影響，讓小朋友健康發育成長。



港怡醫院骨科專科醫生關日康表示，不論小童或成人，均有機會出現不同類型的脊椎側彎，10歲以下的小朋友若出現早發性脊椎側彎，不但影響發育，嚴重者更會影響心肺功能運作。一名6歲的早發性脊椎側彎患者，背部呈嚴重S形，由於他仍處於發育長高階段，團隊確定沒有脊椎神經問題後，便安排手術植入「磁力控制生長棒」，通過每月在體外利用磁力伸展生長棒矯正脊椎，而又不會影響他的發育長高。



關日康提到，醫生會按照患者的年齡、脊椎側彎的弧度與嚴重程度，決定治療方案。若對象為發育期間的小朋友，治療目標會以減低惡化機會及避免影響發育為要。



※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：

http://bit.ly/2IJdjms

