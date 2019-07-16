Dr.東：脊椎側彎後果嚴重　針對性治療減併發症機會

脊椎是支撐身體的一大支柱，一旦出現問題，後果十分嚴重。隨着人口老化，脊椎手術的需求將愈來愈大。有私家醫院上月成立「脊柱健康中心」，引入分科專科與跨部門醫療團隊模式，為患有脊椎相關問題的病人提供針對性及全面性的診治服務。80歲的陸婆婆因一次不慎跌倒出現神經痛，由於婆婆害怕進行全脊椎手術，醫護團隊檢查後，發現她的痛症源於脊椎第4及第5節，手術只需針對此兩節即可，婆婆術後住院10多日便可出院，而且行動自如，能夠重新投入生活。



港怡醫院骨科名譽顧問醫生林祥慶表示，成人脊椎側彎的成因有很多，包括骨質疏鬆及退化性等，由於患者大多年老，不一定適合進行全脊椎融合手術，因為此手術有機會帶來不同併發症，醫生會評估引發患者症狀的源頭，再安排針對性的治療方案，如局部脊椎減壓手術、局部脊椎融合手術等，減輕患者疼痛或神經線受壓帶來的症狀。



80多歲的陸婆婆本身患有骨質疏鬆和脊椎側彎，4年前因一次不慎跌倒，屁股着地，之後開始出現神經痛。她指神經痛有如觸電一般，如廁時蹲下也會劇痛，連最喜愛的游泳活動也因痛得要命而被迫放棄。她曾到公立醫院求醫，當時醫生建議她進行全脊椎手術，但她擔心身體承受不了而沒有接受。



港怡醫院的團隊今年1月檢視她的情況後，發現痛症主要源頭來自脊椎第4及第5節，只需針對該兩節動手術，毋須進行全脊椎手術。陸婆婆術後住院10多日便出院，而且可以繼續游泳，「整個人都變番生生猛猛咁！」



港怡醫院營運總監曾慶廉表示，隨着人口老化，預計進行脊柱手術的數字會不斷上升，「脊柱健康中心」的啟用，期望能為有需要的患者提供分科專科的專業診治服務，提升治療成效，讓更多市民受惠。



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