港九新界11分鐘內發生3宗墮樓　事主俱亡

香港仔、長沙灣及粉嶺11分鐘內發生3宗墮樓事件。今日(16日)清晨5時52分，警方接報指一名手臂有紋身40餘歲男子，由長沙灣李鄭屋邨道德樓高處墮下，倒臥平台毫無氣息，經救護員檢驗證實當場死亡，警員調查後，證實事主是9樓住客，相信事件無可疑。據了解，死者生前有不良嗜好，近年亦體弱多病，須輪椅代步，並向家人索款醫病。



清晨5時41分，香港仔華貴邨華禮樓一名老婦亦被發現倒斃平台上，懷疑於上址13樓墮下，警方𣧐跟進其墮樓原因。事發約一分鐘後，粉嶺景盛苑賢景閣一名身穿短衫短褲，年約40歲男子，被發現從該樓天台墮下，由到場救護員證實已返魂乏術。警員調查後，得悉事主非上址住客，不排除他趁住客出入之際，潛登天台一躍而下，步相信事件無可疑，死因有待剖驗確定。





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