網民熱話：誤導定睇漏眼？食肆營銷手法惹熱議

店舖為了吸引顧客，會推出各種優惠，有些時候，優惠卻會引起爭端。日前有網民稱元朗一食店門口海報，標價與實際價格不符，在進入食店後才知道，海報的標價具「附帶條件」，因而憤怒地在網上投訴。發文引起網民討論，有人譴責店舖的宣傳手法不當，惟亦有人認為食客睇漏眼，「入到去唔啱可以唔食！」



前日（14日）晚上11時許，網民Leung Monica在Facebook群組「食在元朗」發文怒斥一間食店，稱其宣傳誤導：「門口好大隻字$98，無話係『特價』。入到去先同客講，唔叫飲品就收$138原價。叫飲品先可特價。完全唔合理。」她續指：「我都明白『食材舖租貴』，但用$98引咗客入去先知有條件，手法不太光明。」最後她為了享受特價龍蝦麵，點了一杯價值$28的飲品，埋單126元。



有網民認為發文者應報海關，並指食店「咁做生意，又係老土啲嘅」。但有不少人則指該店已標明附帶條件：「餐牌有寫，唔鐘意咪唔食，起身走人」、「我上次經過，在門口時已經有講，叫一個$98，第二個$138。」有人更直言：「唔啱咪唔好食囉。」



涉事餐廳負責人麥生回應指，店舖已知悉事件並處理中。他解釋，門口海報上的食物價格為店舖開業時的宣傳價格，現時已作調整，店舖其他當眼處亦已貼上了印有調整後價格的海報，標明「必須購買任何食品或飲品才可以以$98優惠價換購龍蝦麵」，而菜單上亦有列明。他表示，過往未有其他食客投訴此問題。



網民有話說：



BoBo Lam：咁古怪，我之前去食嘅時候都仲係$98一碗



Jean Yuenfan Poon：98蚊，食完一次無回頭。



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