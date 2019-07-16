中大免費為5000港人驗腦　減患腦疾病風險

香港人口日益老化，長者健康問題備受關注，部分疾病的風險因素其實可在中年時期開始調整。香港中文大學醫學院開展「中大護腦同行計劃」，為5000名介乎40至70歲而未曾確診腦神經疾病的香港居民，提供免費腦部臨床諮詢及檢查，以了解遺傳基因及生活因素如何影響中年人士發展出腦神經疾病。



中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經學副教授梁慧康指，很多老年期出現的腦疾病，包括中風、認知障礙症等其實可在中年期作風險調整，從而減低患病機會。他指，香港人工時長、居住環境狹窄，這些生活模式都會對腦部及精神健康有影響，有關計劃透過收集數據，有助制訂日後的醫療政策。



護腦同行計劃將為合資格人士提供腦健康檢測，包括認知、心理及語言測試。團隊亦會為高危組別人士安排進一步檢測，包括血管、視網膜或腦影像掃描、藥物治療建議等，完成檢測後會提供諮詢服務，讓參加者及早了解危害腦健康的風險因素。計劃由中大醫學院、美國波士頓麻省總醫院及其Henry and Allison McCance腦健康中心合作，市民可於網上報名。