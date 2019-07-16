南亞兵團西貢搶灘　警拉6人蛇及接應巴籍司機

繼本月4日有7名巴基斯坦「人蛇」，由深圳乘快艇摸黑偷渡來港被擒，至今晨(16日)10時許，又有村民發現約10名南亞「人蛇」，沿西貢東壩乘坐2輛新界的士往市區方向，於是致電報警。西貢軍裝巡邏小隊第一隊聯同西貢村巡隊警員，立即展開部署及追截，稍後在大網仔路及仁義路交界，截獲一輛可疑客貨車，車內載着6名南亞漢，以及一名持香港身分證的巴基斯坦裔司機。



警員隨即展開調查，在該批南亞漢身上檢獲個人物件、包括當地護照及小量現金等，但無發現任何攻擊性武器，經初步調查後，相信6名南亞「人蛇」於今日清晨在附近「搶灘」，再由該巴籍司機作「接應」，遂以涉嫌非法入境將6人拘捕，司機則涉嫌協助或教唆非法入境被捕，案件交由黃大仙警區刑事調查隊接手調查，將進一步調查疑犯來港路線、以及2輛的士下落及疑犯是否有黑幫背景等。



據悉，被捕6名人蛇年齡由20至40歲，大部分身上無錢，只有小量人民幣和孟加拉貨幣，全部先抵內地，再乘坐快艇到西貢登岸。被捕巴籍司機40餘歲，已來港接近30年。



今次為本月破獲的第2宗南亞兵團偷渡案，7月4日，7名巴基斯坦裔(19至33歲)「人蛇」，由深圳乘快艇摸黑偷渡來港，於清晨在西貢西灣村「搶灘」，有男村民見狀懷疑他們是偷渡客，於是報警求助。警方接報到場，並在附近山路兜截，終在距離約兩公里的西灣亭附近，截獲7人，懷疑他們正行山路準備出市區，以及均未能出示任何身份證明文件，遂以涉嫌非法入境將7人拘捕帶署扣查，案件交由西貢分區警署人員跟進。



