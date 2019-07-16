幼兒照顧乏支援窒礙就業　近46萬壯齡婦未投身工作

立法會秘書處發表研究報告，指1997年至2018年的21年間，女性在新增勞動人口的比例高達90%，帶動整體工作人口比例由37%顯著上升至45%，整體勞動人口累增56.7萬人增至366萬人。惟去年仍有45.8萬名25至54歲壯齡婦女沒有投身工作。若能鼓勵婦女工作，不單可紓緩未來人力供應減少的壓力，亦有助改善基層家庭生計和促進社會流動。



該份名為「香港在職母親面對的機遇和挑戰」《研究簡報》指，新增的女性勞動力填補了年長男性勞動力陸續退休後導致的人力資源缺口，對本地經濟的貢獻與日俱增。25至54歲的壯齡婦女勞動參與率在21年間由59.7%躍升至72.7%，而去年沒有投身工作的壯齡婦女中，有8成因需要料理家務和照顧子女。



報告指，社會有意見關注到，在職母親獲得的政策支援不足，窒礙了本地婦女就業，導致25至39歲較年輕母親的勞動參與率，在2007年至2018年間倒退，部分由於幼兒照顧服務嚴重不足，包括服務時間過短、收費過高和服務地域錯配。海外經驗顯示加強幼兒照顧服務有效提升女性就業。2019至2020年度財政預算案提出多項措施增加幼兒照顧服務供應，卻面對土地短缺的限制，以致部分措施落實需時甚久。



報告又引述統計處去年的調查指，至少5萬名30歲至59歲家庭主婦表示，如有切合彈性工時等條件的「合適工作」出現，她們願意投身職場，不過，報告指僱主推行家庭友善僱傭措施不甚踴躍，而職場上仍存在隱性家庭崗位歧視，都窒礙母親就業。