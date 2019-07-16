港鐵縱火案疑犯患妄想症　對象特定為港府及舊同事

港鐵荃灣線列車於前年發生縱火案，涉嫌縱火的疑兇張錦輝(61歲)留醫3個月後過身，由於他在警方羈押下死亡，死因庭今(16日)傳召威爾斯親王醫院醫生譚亦媛作供。譚供稱，張錦輝入住威院深切治療部期間，出現敗血性休克、貧血及腎衰竭等情況，院方替他洗血及進行植皮手術，除了整形外科及燒傷科，精神科、眼科、直腸科醫生亦有跟進張的個案。



譚指，張病況反覆，除了腎衰竭，亦被發現兩邊肺有肺積水，住院期間兩度進出深切治療部。譚指腎衰竭及肺積水等都可能是嚴重燒傷導致的併發症，這些併發症死亡率高。



威院精神科醫生黃文澤根據東區醫院的病歷紀錄，透露張自2007年被確認患有妄想症，張曾有暴力傾向，試過捏兒子的頸，2007年及2012年曾住院治療。惟張的病識感較差，即他明白自己患妄想症需治療，但在食藥方面卻「唔乖」，因此醫生需以打針替代服藥為他治療。前年2月10日事發當天，張未有覆診打針。



黃指張因燒傷導致身體機能受損，留醫威院期間腦部不能正常運作，出現急性精神混亂及譫妄。黃透露張的妄想對象「好特定」，經常懷疑香港政府及舊同事針對他的家人，對他人做出暴力行為不出奇，但黃又不排除張在街上見到路人「眼超超」，便將妄想被害的對象轉移到該些路人身上。黃指若發現精神病人沒有覆診，醫院通常會找社康護士家訪或致電聯絡病人，不過憑經驗，尋回病人亦需約一星期時間。



曾跟進張錦輝個案的社工黃佩菁供稱，張過往有暴力紀錄，但由2013年起已轉為普通個案，毋須定期約見，但她通常每約3個月與張見面一次。她指張的家庭問題主要因為張嗜賭欠債，張雖曾兩度接受戒賭治療，一度戒掉賭癮半年，但後來仍難敵心癮，「小賭十幾廿蚊都要賭」。她看不到賭癮影響張的精神狀況，不過張每月需向「賭枱」還款3000至4000港元，以致無法支付家用，確令張感到有壓力，她曾問張有否傷害自己或他人的念頭，張答沒有。



黃憶述前年1月24日，她最後一次約見張，當時張提及妻子想離婚，她問張會否接受，張表明不願簽字，但答她「我唔接受都唔得」，張還問她有關離婚後的住屋安排，當時她察覺不到張精神狀況有異，同月底她致電張妻，她有吩咐張妻若發現丈夫精神有異應如何處理，但當時張妻並無提及丈夫有甚麼特別。她指離婚的事張妻自行找法援署辦理。



至於張妻證供指，事發前社工已提醒張的家人要小心，黃指她已忘記當日提醒張妻的字眼，不過她身為社工，經常會提醒精神病人的家人留意患者情況。她指張妻過往已多次提出離婚，而事發後她已調到另一崗位，她沒有再跟張聯絡。