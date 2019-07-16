四青年認與12歲女童公廁性交　官：近乎強姦

2017年案發時年僅12歲的女童與男友及他的3名友人，在大圍新翠商場平台「飲酒傾偈」，眾男子提議一同去洗手間，當女童去女廁時，其中一名男友人尾隨並撫摸她的胸部及臀部非禮。其後女童更被帶到男廁，包括其男友在內的4人先後要女童替他們口交及性交。翌日其男友買避孕藥給她，並恐嚇她不要把事件告訴他人，否則會被車撞或被綁架。



女童最終把事件告知社工，並在其說服下報警求助。4名男子其後被捕，早前承認非禮、對16歲以下女童作猥褻行為及與13歲以下女童非法性交罪，案件今早(16日)交往高院處理，法官最終決定先替其中兩名被告提取勞教中心報告，並押後至本月30日判刑。



4名被告分別為莫子軒(21歲運輸工人)、陳浩賢(21歲職訓局學生)、林永聰(24歲健身中心接待員)及鄭栢杰(26歲餐廳廚師)，4人共承認10項控罪。



案情指，當時12歲9個月的事主X為莫的女友，2017年1月26日晚上11時許，X與4名被告一同在新翠邨商場平台飲酒傾偈至翌日凌晨2時，眾男提議一同去廁所，X遂走進商場女廁，但鄭尾隨她進女廁並揸她的胸部及摸其臀部，並把她推進男廁。



鄭其後把X推入廁格，要她替他口交及性交，陳則爬上廁格頂「觀戰」。鄭離開廁格後，林隨即進廁格要X替他口交，及後又與她性交。莫此時亦進廁格，並在X替林口交時與她性交。之後輪到陳進廁格，先後要X替他口交及性交，並在她體內射精。



及後眾人離開，鄭吩咐X不要把事件告訴他人。同日下午莫與X見面，聲稱會補償，並替她買避孕藥，又叫她不要把事件告訴他人或報警。X於兩個月後把事件告訴社工，同年7月報警。4名被告於7月尾至去年3月先後被捕，其中莫承認犯案，又稱案發後的兩個月仍與X拍拖。鄭則稱是莫把其女友介紹他認識，又指X為妓女，當日性交時她亦無反抗。



4名被告的代表律師求情時均指4人已感後悔，其中陳透過律師向事主及其家人道歉。林的律師亦指出X雖然年幼，但她深夜仍與男子外出，可見她本身亦有問題。鄭的律師則指鄭於案發後離港，但並非潛逃，只是去探親，而他離港時X仍未報警，他亦是自願回港自首。



不過法官指出，很難想像一名女孩會與4名男子先後在公共廁所性交，認為事件已近乎強姦。法官最終決定先替較年輕的莫陳2人提取勞教中心報告，押後判刑。