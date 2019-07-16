75歲老婦疑診症後亡　上門醫生稱家屬拒送死者入院

患多種長期病的75歲印尼女華僑有便秘和痛症，其女兒致電香港急症中心，欲召喚救護車送母親到私家醫院，但中心救護車忙於處理內地個案而未能即時應召，最終安排上門醫生診症，惟醫生診症並離開後不久，女兒便發現母親沒有呼吸，即時召救護車將母親送往公立醫院，病人同日因肺氣腫不治。死因庭今(16日)召開聆訊，涉事醫生供稱，他診症後提議送死者到醫院，但家人堅拒送死者到公院，故他只處方藥物。



死者賴來香的女兒江芝嫻供稱，死者長期患有類風濕關節炎和骨質疏鬆等問題，經常咳和多痰，行動不便，間中需入院接受治療。江表示，死者於2016年3月23日，因數天沒有大便，服食家庭醫生的藥無效，加上感到腹部「谷住痛」，想到養和醫院看醫生，江於當日下午1時許致電香港急症中心召喚救護車，接線生指需要到傍晚6時才可安排救護車。醫生司徒敬豪其後接過電話，詢問情況後表示「好小事」，可安排上門醫生為賴打針和塞肛，江同意安排。



醫生司徒敬豪下午4時許到死者位於將軍澳住所，江將死者的病歷交給醫生後，醫生入房為死者檢查，當時死者精神尚可，江助死者轉身以便檢查，醫生為死者檢查肛門，江見肛門有流血，其後江行開接聽電話，2、3分鐘後回房，見醫生已檢查完畢，死者亦回復平躺姿勢，面色蒼白，沒有反應，江以為母親睡着了，估計醫生為她打了針和在肛門塞了藥。醫生其後返回客廳處方藥物並收款，江的父親質疑醫生未能成功令死者排便，醫生指死者將於晚上9許時左右排便，又指死者若沒有排便，可翌日將她送院。



江待醫生走後打算安排死者服藥，發現死者已沒有呼吸，於是召喚救護車將她送院，但她同晚7時終告不治。