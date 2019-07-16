政Whats噏：同鄺俊宇突變hehe　鄭松泰：玩下無所謂

立法會有一個「出櫃」嘅議員陳志全(慢必)，近日又多咗對CP(Couple、情侶)，民主黨(白鴿黨)嘅鄺俊宇(鄺仔)同熱血公民嘅鄭松泰(泰博)突變hehe，仲開咗網頁，講明係追蹤佢哋添！



泰博今日(16日)喺Facebook貼文同上載咗張相，話有唔少網友講佢知，發現咗一個名為「為泰博鄺仔打call彈彈hehe團 」嘅網頁。而泰博就話可能係支持者見最近好多朋友精神繃緊，希望大家笑一笑罷嘞！佢仲話「我有老婆有泰妹，應該唔會引起誤會，玩吓無所謂，只怕鄺神(鄺仔)唔高興」。泰妹？大家唔好誤會，泰妹係佢囡囡，唔係另一條女。



呢個Pose出咗街，惹起網友熱議，毀譽參半。雖然泰博話有老婆同囡囡，唔係hehe，但有網民就話「有老婆都可以的」，甚至話「老婆只是掩飾！」擺明玩佢，亦有心水清嘅網友就留言「玩吓唔係無所謂，呢個玩膠同當年金鐘hehe一樣，唔好畀佢發大。」仲記得2014年違法佔領行動期間，時任嘅學聯秘書長周永康同副秘書長岑傲暉，就係被塑造成hehe。



睇番網頁張圖將佢同鄺仔嘅相擺埋一齊，兩人都笑得幾溫柔㗎！唔少網友讚泰博同鄺仔好襯，但亦有網友問「將你同佢放喺一齊，你有冇嘔？」亦有網友話「算啦……民主黨係鄺囝(仔)㗎啦！唔通鄭松泰想揀林卓延咩？有網友就為鄺仔平反，話「鄺神(仔)同泰博個樣差咁遠，對鄺神(仔)唔公平。」