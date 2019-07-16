涉咬甩警員手指　港大畢業生保釋期守宵禁令不得離港

一名港大畢業生在本周日(14日)的反修訂《逃犯條例》衝突中，涉嫌咬甩一名警員手指，現暫控兩項蓄意傷人、一項襲警及一項未能在規定下出示身份證明文件罪，案件今午(16日)在沙田裁判法院提堂。被告杜啟華暫時毋須答辯，控方押後8星期、至9月10日，期間作進一步調查，包括跟受害人錄口供，以及索取沙田新城市廣場及附近商場的閉路電視記錄，和等候醫生報告及法證檢驗結果。



法庭批准杜保釋，保釋金為現金及人事現金各1萬港元，期間被告不得離開香港及須守宵禁令，保釋期間不得踏足新城市廣場。杜剛完成香港大學營養學學士學位課程，目前在一間證券行任職合規部職員。



控方向法庭陳述案情，指數千人當晚於新城市廣場集結，晚上7時開始警方已8次警告會進行清場，約9時40分時，被告在沒受到挑釁及作任何宣示的情況下，用雨傘打中一名警員後頸，一名警司及同袍見狀上前支援，混亂中警司倒地遭被告以雨傘打頭，警司以手擋格時右手無名指骨折，而被告被制服後仍然掙扎，將一名警長的右手無名指前節咬斷。控方並向法庭展示有關警員的傷勢照片。



22歲被告杜啟華，報稱學生。控罪指，被告於本月14日晚上8時9時53分至9時55分期間，在沙田新城市廣場第一期L3層381舗外，襲擊執行職責的警員；及於上述時間地點，意圖使一名高級警司及一名偵緝警長身體受嚴重傷害；及未能向警員出示身份證明文件以供查閱。