修例風波：書展與集會撞期　貿發局未有計劃早關

民陣計劃在下周日(21日)於金鐘添美道，舉行反修訂《逃犯條例》遊行示威集會，又有示威者計劃在書展設「連儂牆」，未知會否影響明日(17日)第30屆香港書展的銷情。書展與集會撞期，貿易發展局副總裁周啟良指「都冇得擔心」，但會留意示威者行動。



周強調，書展目的是為市民於炎炎夏日提供休閒好去處，而書展是「正氣、美好」，他表示理解年輕人表達政治訴求的理念，但期望不要造成衝突，亦不要影響入場人士。周指會在書展期間加強保安，但未有描述具體情況，又指未有計劃提早關展，強調若有人影響秩序及參觀人士的人身安全，會請有關人士離場。



香港書展將在明起一連7天在灣仔會展舉行，今年書展有39個國家及地區，共686家參展商參與，打破歷屆紀錄。為配合「科幻及推理文學」年度主題，書展設「文遊四度空間」，展區介紹香港9名科幻及推理文學作家，包括杜漸、黃易、李偉才和梁科慶等，將展出其絕版手稿、親筆手稿等。



書展在首2天，以及在21及22日於上午10時至下午10時開放。7月19及20日一樓展館的開放時間為上午10時至午夜12時，三樓及五樓展館開放時間為上午10時至下午11時。最後一天23日開放時間為上午9時至下午5時。