智慧燈柱收集數據　3項功能涉私隱暫停使用

政府推出的多功能智慧燈柱惹監控疑雲，創新及科技局聯同路政署於今午(16日)舉行技術簡介會，助理政府資訊科技總監(產業發展)黃志光表示，智能燈柱上裝有高清全景攝錄機及藍牙交通探測器，協助環保署打擊非法傾倒，以及為運輸署提供實時交通數據，但礙於公眾對私隱的顧慮，以上功能將會停止推出，待廣泛諮詢且得到公眾共識後才重新啟用。



黃強調，燈柱的3個功能包括全景攝像機協助環保署紀錄非法傾倒車輛、讓運輸署收集車牌號碼、為運輸署提供車速數據的藍牙交通探測器功能，會停用直至取得共識後才重新啟用。局方會在一至兩個月內成立業界諮詢委員會，邀請私隱專員、網絡安全人士加入，為相關問題作廣泛諮詢，除應用部門外，局方不會將數據交予第三者。



至於被指會讀取智能身份證的無線射頻識別(RFID)技術，物流及供應鏈多元技術研發中心副總監黎振偉指出，該技術是一個可讀標籤，只能發放信號，不能接收，用作提供準確定位服務，以支援政府服務及業界開發相關應用，例如與香港盲人輔導會合作，推出小型智慧手杖，手杖可讀取燈柱上的RFID標籤，協助盲人導航等。



多功能智慧燈柱試驗計劃於2017年推出，為期3年，在全港人流車流較多的4個區域，即中環和金鐘、銅鑼灣和灣仔、尖沙咀、觀塘和啟德發展區，分階段安裝約400支智慧燈柱，自今年6月底起，九龍灣常悅道、啟德承啟道和觀塘市中心已有50支投入服務，預計總投資額為2.7億港元。