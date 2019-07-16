修例風波：鄭若驊民望錄21.6分續墊司底　成歷來最低分官員

反對修訂《逃犯條例》風波不斷，市民每周發起遊行抗議屢爆衝突，但被狠批為「避政司」的律政司司長鄭若驊卻久未露面。最新一份民意調查結果顯示，三司評分及支持率淨值均創下各人上任新低，其中鄭若驊最新評分為21.6分，繼續「墊司底」，且錄得同一調查歷來最低的官員評分。



剛獨立於香港大學的香港民意研究計劃於本月2日至8日，訪問了1025名18歲以上市民。結果顯示，三司評分齊跌及維持不合格水平，當中政務司司長張建宗獲38分，屬三司最高分，亦較上月跌5.3分；財政司司長陳茂波獲29.5分，下跌6.5分；鄭若驊則獲21.6分，大跌7.9分。



至於鄭若驊出任律政司司長的支持率為10%，下跌5個百分點；反對率則為68%，大幅增加12個百分點；而其支持率淨值亦由負40個百分點，下跌18個百分點，只得負58個百分點。



另外，受訪市民贊成及反台灣獨立的比率皆為44%，其中贊成比率較上月大幅增加9個百分點，是1993年相關調查問題展開以來首次逼近反對比率。而市民認為一國兩制適用於台灣的最新淨值為負36個百分點，再創1996年以來新低。



至於贊成西藏獨立的比率亦達26%，大幅增加6個百分點，反對率為53%，贊成淨值為負27個百分點，創1994年底以來新高。

