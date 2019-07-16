修例風波：網民發動光復紅磡　政黨冀勿再爆衝突

內地旅客逼爆九龍城、土瓜灣一帶經常被詬病，網上有人發起下周六(27日)在紅磡及土瓜灣一帶遊行，表示不滿區內長期逼滿內地遊客。由於最近修訂《逃犯條例》風波造成衝擊事件，民建聯立法會議員李慧琼指，收到居民反映對遊行的擔心，希望爭議可以暫停，不要再發生衝突。



李表示尊重和接受以遊行表達訴求，但每次遊行完後開始衝突，令警察及無辜的市民受傷，大家均不願見到。對於有人建議警方不再對遊行發出「不反對通知書」，李稱尊重警方依法辦事，警方應考慮如何的安排對區內及香港最好。



對於區內逼爆情況，該黨指政府必須採取果斷進取措施，包括更改維港遊觀光船的上落點，建議善用接待維港遊的內地團移至遠離民居，例如啟德郵輪碼頭，以疏導旅巴旅客逼爆交通，造成社區滋擾。



其次，土瓜灣海心公園旁的景雲街休憩小徑，一直為區內居民的散步熱點，但近年有內地團｢佔領」該處一個登岸梯級作為「維港遊」的上落客點，令原本供居民休閒的公園小徑變成旅客聚集點，該黨要求立即關閉，還居民寧靜。另外，亦建議擴大區內的旅遊巴禁區範圍，以及成立旅遊業監管局。