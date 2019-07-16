市民撐郊園改善遊客中心　委員倡變導賞團集合點

漁農自然護理署早前就提升郊野公園康樂及教育潛力，提出多個建議方案諮詢公眾，結果所有優化方案均獲超過80%受訪者支持，當中以改善郊野公園遊客服務中心最受支持，其次為樹頂歷奇，署方指短至中期會為熱門營地引入場地預訂系統等措施。有委員就擔心建議落實遙遙無期，認為署方可先安排非政府機構於郊野公園舉辦導賞團，可盡快令更多市民使用郊野公園。



郊野公園及海岸公園委員會今日(16日)開會，討論相關建議及諮詢結果，諮詢期間署方共收到1102份問卷。在樹頂歷奇方面，有87%市民表示「非常喜歡」及「喜歡」，但關注樹木狀況可否承受裝置，而支撐歷奇活動構築物的樹木會受極端天氣影響，市民認為署方應考慮全球暖化問題。另外，市民認為香港居民在預訂郊野公園等過夜設施時應獲優先處理，並應關注可能被濫用的情況。



文件中的落實時間表顯示，署方中短期計劃會設置更多營地，以及提供更多觀景台供欣賞美景及休息等，中至長期的建議方案則有暫定於北潭涌設遊客服務中心，亦會研究將龍虎山松林炮台及城門棱堡變成開放式博物館。署方又指，較大型的建議方案，如樹頂歷奇及生態小屋等，會進行進一步詳細的可行性研究。



委員文志森認為，建議目的為鼓勵更多市民使用郊野公園，但擔心中長期建議太長遠。他又指，目前部分遊客中心用途不大，「市民攞完資料就走」，希望署方可令服務中心變為導賞團集合點。另一委員黃碧茵就關注郊野公園的交通問題，並認為應改善交通配套，遠足路線設計亦「唔使市民走回頭路」。漁護署署長梁肇輝表示，完成研究只是第一步，文件中亦已列出時間表，而改善交通配套等會再作獨立研究。



另外，漁護署在會上表示，擬議的紅花嶺郊野公園只會推廣靜態康樂活動，如遠足及觀光等，並建議設4個出入口及遠足路線，包括由蓮麻坑作起點等。而新開通的龍山隧道和香園圍高速公路，以及計劃進行的擴闊蓮麻坑路工程，亦可提供更多接駁到紅花嶺的交通網絡。