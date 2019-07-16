老婦疑上門診症後亡　西醫為報告多處出錯致歉

患有多種長期病症的75歲印尼女華僑因有便秘和痛症不適，其女兒致電香港急症中心欲召救護車送母親到私家醫院，但救護車忙於處理其他個案而未能即時應召，最終安排上門醫生診症開藥及打針。惟醫生離開後老婦被發現沒有呼吸，送院後因肺炎不治，死因庭今(16日)展開延訊。



負責上門診症的醫生司徒敬豪指，他當日和死者女兒江芝嫻通話時，解釋指公司的私家救護車都在處理內地個案，提議江使用上門醫生報務，江同意。司徒上門看過死者病歷後，得悉她有長期類風濕關節炎、支氣管擴張和腎石致尿道炎等紀錄，又指她在檢查期間，可以簡單回答問題，也能舉手配合，檢查結果顯示她的維生指數正常。司徒其後處方了藥物，但因她的病況較為複雜，故建議家人安排她入院，但家人指在將軍澳醫院有不好經驗，拒絕安排她入住將軍澳醫院，希望讓她入住養和，但司徒指未能安排公司車，最終應江要求配方甘油條，並為死者打止嘔針，當時死者仍能側身方便打針。



死因裁判官問司徒，他最初懷疑死者有肺炎，聽診後覺得死者肺部「好清」，最終處方了消炎藥治療死者的尿道炎，惟事實上死者的家庭醫生在2016年3月初曾為死者診治，發現死者肺部有雜音，而最終死者是因肺炎離世，裁判官指驗屍結果顯示，死者有肺氣腫，又有黃痰這種肺炎病徵，應很易診斷到死者病況。



司徒解釋，他聽診時只可聽到死者肺部前面，而因死者長期臥床，痰等物質都集中在肺部近背部位置，故他難以診覺。死因裁判官追問他為可不要求家人協助扶起死者，他同意若可以聽到死者背部，檢查果會更佳，但因死者身體脆弱，故他沒有要求家人，強調自己已在有限資源做好檢查。



死因研究主任則指，專家報告顯示止嘔針有機會令病人神志不清和呼吸困難，故用於長者時應加倍小心。司徒同意有此副作用，但據經驗他所使用的劑量不會引發此情況。此外，司徒為死者撰寫醫療報告時曾多處出錯，包括寫錯死者的性別、英文姓名和藥名等，司徒承認出錯並致歉。