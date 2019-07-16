搪瓷大王家族爭產　被告稱從無向母過問遺囑事宜

已故「搪瓷大王」陳兆民的長孫陳禹嘉(原告)，要求法院確認其祖母黃秀珍的遺囑有效，但他的姑姐陳美珠(被告)提出反對，案件今(16日)高院續審。陳美珠出庭作供。



陳表示，於2013年原告展開有關訴訟時，她才得悉相關遺囑的存在，而在其母生前，她並沒有向母詢問過遺囑事宜，她並不好奇自己是否受益人之一。被告又指，在2005年與其母等一次飯敍時，其母同意隨她飛往美國，而其母當時已年逾80。原告一方卻指出被告曾多次要求其母飛往美國，但其母拒絕。被告對此不同意，稱其母「有時拒絕，有時鍾意」。



原告一方指，陳母本在上海及香港定居數十年，被告帶母飛往美國，令其母不但要告別以往舒適的日常生活，亦要與如麻雀腳等的朋友分開。被告對此不同意，並指其母往美國前已搬離舊居，那時便與其朋友分開。



就有關其母於美國監護權訴訟，原告一方質疑若被告當時成功成為其母監護人，便得以控制其母的決定，包括財產等個人事務的決定，被告卻強調成為其母的監護人只為了帶母就醫，在母健康方面作決定，不認為可代表母就財產方面下任何決定。



而被告亦否認用盡方法來阻止其母回港居住，「我唔需要用盡方法，返港無人照顧佢(母)」，指若香港方面聘請有經驗的人照顧其母，「我會好放心嘅」。