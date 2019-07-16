泰國檢大批輸台冰毒海洛英　市值約5.4億港元

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團之際，台灣警方周二（16日）通報，當地刑事警察局與泰國警方及美國緝毒署，聯合組成跨國專案小組，周一（15日）晚在曼谷查獲準備運往台灣的約80公斤海洛英及15公斤冰毒，市值約5.4億港元，並拘捕3名毒販。



刑事局上月底接獲情報，有台籍疑犯到泰國準備接洽走私毒品到台灣。經泰國警方深入追查，鎖定有毒販疑似訂製大量球鞋及藥樽，準備將毒品藏於藥樽及已挖空的鞋底後走私到台灣。



跨國專案小組整合相關情報資料後展開行動，在曼谷市區搜索兩處公寓，共查獲約百公斤海洛英和冰毒，以及膠囊、藥樽、運動鞋和加工設備，並拘捕3名毒販，分別為40歲和25歲中國籍男子，及48歲中緬籍男子。經盤問，疑犯承認近5個月以來，以每間約4050港元的價格租住涉事公寓。



今次是過去253日內第64宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/