黎智英涉刑恐東方記者　團體促記協提聲討

壹傳媒黎智英前年6月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團(下稱「東方」)男記者，律政司拖延超過兩年，至今仍未決定是否檢控黎。「珍惜群組」約十名成員今午(16日)到香港記者協會(記協)抗議，批評黎涉刑恐東方記者，認為記協需要聲討黎智英，律政司亦應該盡快決定是否檢控黎。



「珍惜群組」召集人李璧而指，黎作為傳媒老闆卻涉恐嚇記者，有片有證據，普通市民都看到其說話已涉及恐嚇，質疑「係咪叫人唔好採訪你，你封鎖新聞呀？」李認為律政司拖延至今仍未決定是否檢控他，亦是不能接受，香港如此亂，正因為長久以來「有法不依，有法不執」。



她認為，黎無尊重採訪權，開壞先例，無資格做傳媒，記協怎能容許有人涉恐嚇記者，認為記協應到黎的寓所或壹傳媒大樓聲討黎，以及叫《蘋果日報》「收檔」，起碼需要求黎就事件道歉，亦應譴責黎。她質疑若記協這樣也做不到，為何能夠指摘警察。



黎涉刑恐東方男記者案在前年6月4日傍晚發生，黎在維園涼亭出席六四祈禱會後，突走到一名在場作正常採訪的東方記者前，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，當時黎的惡行已全部被錄影，有相有片，受害男記者亦已報警，惟律政司拖延逾兩年仍未檢控黎。