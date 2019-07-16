南亞兵團來港為做假難民　上半年578宗新聲請

再有南亞人蛇被發現在西貢「搶灘」被擒，而以往不少「南亞兵團」偷渡來港，目的就是「舉手」做「假難民」以拖延留港。根據入境處網頁的數字，今年首半年在港提出的新免遣返聲請個案有578宗，惟期內入境處完成審核的聲請就有766宗，另有79宗撤回或毋須跟進，令截至6月底的未完成個案進一步減至279宗，這數字亦較截至去年年底的546宗，減少接近49%。在這279宗聲請當中，包括161男118女，主要是18至40歲之間人士，52%是逾期逗留者，31%為非法入境者。



警方今次拘捕的包括孟加拉籍人蛇，而事實上，孟加拉向來是在港聲請人的主要「來源國」之一。截至上月底，尚待審核聲請當中就有29人是孟加拉籍，在各國籍之中排第4，而最多的是印尼籍，有47人，其次為巴基斯坦及越南籍，分別有37及36人。



入境處近年採取多項措施加快聲請審核，在部門層面積壓的免遣返聲請個案已由2015年底的超過1萬宗，大幅減至現時只有200多宗，惟其實大部分聲請被入境處拒絕的人，會向酷刑聲請上訴委員會提出上訴，上訴後仍可繼續對港府作出司法挑戰，濫用機制拖延留港。根據早前資料顯示，現時滯港的「假難民」仍有逾1萬人。



而港府今個財政年度，即2019/20年預算用於處理免遣返聲請及相關工作的開支高達12.63億港元，較上年度，即18/19年的10.79億元的修訂預算增加17%，其中人道援助開支增4成，至7.55億港元。自15/16年度起計，假難民問題在5個財政年度耗費公帑超過53億港元。