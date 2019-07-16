港鐵縱火疑犯未依時到醫院打針　醫生：睇電視便知出事

港鐵荃灣線列車於前年發生縱火案，涉嫌縱火的疑兇張錦輝(61歲)留醫3個月後過身，需召開死因庭跟進。死因庭今午(16日)傳召東區醫院精神科醫生鍾沛然作供，鍾指張除了於2007年曾幻覺有人殺害他的兒子，做出暴力行為外，打後時間都再沒有出現幻聽幻覺，2013年院方有見張病況穩定下來，將他的覆診級別由優先跟進降至普通個案，只安排張每月到醫院打針一次，每3至4個月見醫生一次，不過為謹慎起見，院方後來仍有增加張的藥物劑量。雖然病人打針時只會見到護士，若護士察覺病人精神轉變就會通知醫生。



鍾指，除了事發當天外，張過往一直依時覆診及打針，就算改期也會預先通知院方，從未試過失約，惟事發當天，張未有到醫院打針，護士三度致電找他都沒接聽，院方本已出信通知他回醫院治療，惟同日看電視便知出了事。



鍾指事發前護士及社工都察覺不到張精神有問題，事發前約3個月，鍾最後一次見張，鍾認為張當時是完全無問題。鍾又形容張「病識感非常之好，完全知道自己個病係乜，好有禮貌、好合作嘅病人」，裁判官好奇那麼張覆診時是否「好識做戲」？



鍾估計張事發時可能承受不了壓力，最終妄想症復發才縱火犯案；鍾強調今次事件與藥物劑量無關，「藥物唔可以改變家庭問題，社會壓力同經濟狀況」。



裁判官坦言，若然醫院能給予精神病人更多資源，加以跟進張的病況，今次事件可能得以避免。但鍾認為仍要視乎病人意願，因並非每個病人都願意接受社康護士的跟進。