網民熱話：眼超超不滿！躁底母女大鬧醫院

在公眾場所大聲喧鬧不只無禮，更會對他人造成困擾。日前一對男女在醫院候診時，疑因目光問題與兩女之母發生衝突。雙方互相指罵近10分鐘，期間醫院職員制止未果，最終要驚動警員到場。不過網民卻發現身為母親的婦人在過程中，懶理已被嚇得痛哭的其中一名女兒，狠批她，「點做人老母？自己個女喊到咁慘都掛住鬧交！」



事發於銅鑼灣一間私家醫院候診室，當時兩名男女在討論新聞議題時，疑因用上粗口，引起附近婦人的不滿，雙方「互睥」一番後，便展開爭執。短髮戴眼鏡、身材略胖的婦人走到男女事主面前，手指鏡頭，直指對方先講粗口在先，而婦人身形瘦削的10多歲幼女亦加入罵戰。



二人聲浪愈說愈大，期間粗口橫飛，更不時「手指指」及靠近男女事主拍攝的鏡頭，女事主受驚問，「你係唔係想打我？我好驚」。婦人大聲反駁，「我唔係想打你，依度係病人嘅地方，唔係畀你嘈嘅！」惟男事主卻嘲諷婦人，「啱呀，你自己嘈先嘅」。婦人聞言呆一呆，男事主窮追猛打，「你唔好自己鬧自己啦，師奶」。此時，醫院警衞亦出言勸阻，惟婦人情緒激動，更大聲指罵對方。原本坐在一旁未有出聲的大女兒見狀，主動拉走其母親及妹妹，更站在男女事主及母親中間，不斷重複「媽咪，唔好再嘈啦」，更受驚得痛哭，但婦人一於少理，繼續謾罵。



不過片段末段，事件卻出現反高潮，婦人突然把外套及手袋交給女兒，走到男女事主面前，當大家以為她對二人有所行動時，婦人兩膝一跪，兩度拜跪並大聲講「對唔住」，然後咆哮，「道咗歉啦！」



網民一面倒怒斥婦人行徑，「無得救，大聲唔係有理嘅。」「有一個咁嘅阿媽，好慘。佢發瘋嘅時候完全唔會理個女感受」。不少網民心痛一直嘗試調解的大女，「可惜生於這個家，望日後佢能保持正常，有獨立思考！」東網就事件向醫院查詢，醫院客戶服務部發言人指，該院就事件不作評論。



網民有話說：



Micky Liu：唔係女人加小朋友就有特權可以騷擾他人，破壞醫院寧靜，此風不能長！



Kit Lam：好同情其中一女孩，看得出她是善良，可惜...



Bear Danny HK：香港人壓力真係好大！好彩喺醫院，爆血管都可以即時急救！



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