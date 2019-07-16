公屋外判管理紀錄不全　議員質疑造假象助投標

現時房屋署將部分屋邨管理工作外判，交由管理公司負責。立法會議員陸頌雄、多名區議員與社區幹事今早(16日)與房屋署代表會面，不滿公屋外判管理公司處理維修記錄制度混亂，工程紀錄不全，拖延維修進度，甚至要居民自費維修。陸質疑外判管理公司未有如實保留所有維修投訴及紀錄，以造成投訴少的「管理良好」假象，有助公司在續約上或投標時取得有利的「技術評分」，促請房署盡快作出檢討。



他引述房屋署在會上指於2013年起，已經在全港公共屋邨推行電腦化的客戶服務系統，以便有效管理單位勘案紀錄，租戶的檢查或維修個案資料會輸入電腦，以便跟進。不過，收到的投訴中，部分屋邨仍有工作人員用白紙甚至再用紙作簡單作記錄，以俗稱「飛紙仔」的方式傳遞及記錄維修投訴，顯然有外判管理公司未有利用系統記錄維修投訴，房署也未有檢視情況。



葵青區區議員劉美璐指，過去曾收到投訴有街訪反映，管理公司指租戶曾自行維修及改裝單位內設施，故不會「執手尾」，要求租戶自費維修；亦有租戶曾出現廁所水箱喉管漏水問題，被管理公司關上閘制，十多戶居民因此未有鹹水沖廁，但管理公司不斷拖延，過程長達三周，最後租戶被迫要自費維修。