3男女涉遊行後包圍女子被控禁錮　首被告另涉非禮

上周日(7日)的九龍大遊行結束後，一名女事主疑因被誤認為便衣女警，遭示威者包圍要求她刪去拍攝影片。警方重案組調查後，昨(15日)拘捕3名涉案3男女，他們暫被控一項非法禁錮罪，其中31歲被捕男子另被控一項非禮罪，今午(16日)在九龍城法院提堂。



被告依次為黃子隆(31歲，男)、吳睿哲(23歲，男)和蘇瑋善(24歲，女)，分別報稱廚師、學生和教師。各被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後至8月20日，待警方進一步調查後再訊，期間會索取涉及接觸證據的科學鑑證報告、追緝在逃人士及找尋目擊證人等。



控方反對3人保釋，指未來數周都有遊行示威活動，恐他們再犯或騷擾證人，加上本案控罪性質嚴重，一經定罪可能判監，認為3人有棄保潛逃風險。法庭最終准許3名被告以現金5000至1萬港元保釋外出。



控罪指，黃上周日在旺角山東街與西洋菜南街交界，涉嫌猥褻侵犯女事主X。3人同被控的非法禁錮罪，指他們於同一地方非法囚禁X，對她造成不利，並違反其意願將她禁錮。



控方在庭上讀出控方案情撮要，指當晚近11時，年約30歲女事主X獨自行經事發地點，一邊與外國朋友視像通話，現場有人群聚集，X的朋友表示想看現場情況，此時有不知名女子質問X在做甚麼，並想搶去其手機但不成功。之後首被告突然出現從後捉實X，期間雙手觸碰X的胸部，下體緊貼X臀部，X幾經掙扎也無法離開。第二及第三被告其後也加入捉着X的手，X掙扎約十分鐘始成功逃離，並走入警方防線求助，驗傷後發現前額及四肢均有瘀傷。



警方翻看網上拍得的片段後，昨日在寓所拘捕3名被告，警誡下3人皆保持緘默，警方並在各人寓所內找到各人當日穿着的衣物。