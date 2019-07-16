政Whats噏：哈佛小甜甜拍短片　為區議會流會道歉

南區區議會喺月初因法定人數不足流會，無法討論由民主派區議員提出嘅反修訂《逃犯條例》嘅議程，繼建制派區議員事後解釋各有缺席原因後，當日趕返會議室卻已宣布流會嘅區議員、有「哈佛小甜甜」之稱嘅任葆琳，近日喺Facebook(fb)上載短片，為流會道歉。



區議會主席朱慶虹喺當日嘅會議上話等多15分鐘，但夠鐘仍未夠法定人數開會而宣布流會，由於當時大部分建制派區議員都唔在席，被質疑係避開討論反修例，而喺流會後先到場嘅任葆琳亦有即場向傳媒解釋遲到原因。



近日佢拍咗段短片上載fb，話因應街坊建議澄清下近日發生嘅事。佢喺短片中為流會道歉，話當日早上喺議員辦事處與同事工作，突然有一名市民喺冇預約嘅情況下上門求助，因而連中午嘅議員飯敍都冇出席，而喺趕返會議室途中，亦先後傳短訊畀民政事務專員同主席，但最終都係趕唔切。



佢強調係無黨派嘅獨立議員，重申反對倉卒同未釋除市民憂慮情況下修例，指區內嘅連儂牆曾發生縱火事件，而佢嘅橫額亦遭破壞，直言呢啲刑事行為唔能夠接受，又話喺呢段期間不斷被人評頭品足，由頭髮評到落腳趾尾，承受好大壓力，幸有好多街坊給予支持而感到好開心。