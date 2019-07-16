港人愛茶餐廳美食　一年消耗3.2億份西多士

港式茶餐廳食物種類選擇多，價廉物美，是不少港人最愛的進膳之選。有調查發現近九成受訪者都有光顧茶餐廳及冰室的習慣，每星期平均去3.6次，當中50歲或以上人士光顧次數亦是最多；此外，最受歡迎小食及飲品分別是非常「邪惡」的西多士(57%)及奶茶(55%)。



健康生活資訊網站「healthyD」於4月至7月進行「至愛港式飲品小食調查」，通過網上問卷成功訪問1233人，旨在了解港人對光顧茶餐廳的意見及習慣及最喜愛的茶餐廳飲品及小食等。



調查亦發現，香港人基本上一日幾餐都會考慮去茶餐廳，「早餐」成為最多人光顧茶餐廳的時段，佔近60%，其次為「午餐」及「下午茶」，分別為56%及47%。至於最受歡迎小食頭三位是西多士(57%)、炸薯條(30%)及炸雞髀(28%)，以西多士為例，受訪者平均一星期食1.1次，而20歲或以上的香港成年人約有629萬人，以此推算，每年便吃了超過3.2億份西多士，數量多至足以環繞地球一圈。



高級營養師黃凱詩表示，如點一份西多士加一杯紅豆冰作下午茶，已攝取達680卡路里，她建議下午茶可選擇較健康的食物，例如可點一份果占多士及一杯凍檸茶自行加一湯匙糖水，合共僅約200卡路里。

