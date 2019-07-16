政Whats噏：梁栢賢退休在即　收窩心禮物一大堆

即將退休的醫管局行政總裁梁栢賢(PY)，會於今月底正式離任，作風親民嘅佢曾經講過，退休前會親自到各醫院向前線同事講拜拜。PY今日(16日)喺佢嘅個人Facebook上載咗一張相，話多謝各醫院同事贈送退休記念禮物，他們嘅心意，佢會銘記在心，足見PY喺醫管局多年都受到同事的愛戴。



據了解，PY每年都會到全港40多間公立醫院進行定期探訪，同醫護人員傾吓偈，了解各醫院設施及最新情況，由於PY作風親民，所以普通職員見到佢都會搵佢一齊影相。



適逢PY退休，唔少同事都依依不捨，並向佢送上紀念相片及感謝卡，記錄PY係醫管局與同事之間嘅點點回憶。各禮物中不乏一些卡通形式的紀念相片，可能係因為佢過往喺每年的醫管局研討大會上，都喜歡大搞二次創作，例如打扮成奇異博士、美國隊長、小智等卡通人物，製造氣氛。



PY的Facebook朋友都留言祝福佢退休後生活愉快，開展人生燦爛的另一頁，好好享受人生的下半場。PY曾經講過退休後的計劃，話會先環遊吓世界，9月去一轉日本東京，11月底去3個禮拜嘅歐洲遊，要同老婆去芬蘭探聖誕老人同睇極光。