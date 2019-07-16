涉威逼內地客買藥材　海關拘參茸海味店東主及店員

海關首破參茸海味店涉威嚇性營業行為。今年3月，一名內地男旅客在旺角山東街一間參茸海味店選購貨品時，有店員向他推銷花旗參等中藥材，事主眼見價錢相宜，表示願意購買，惟店員將相關中藥材磨成粉末後，索價7,000港元，遠超事主當初聽聞的價格。店員推說事主「斤両混淆」弄錯價格，接著催促他付錢，當事主拒不付帳時，店員立即以各種手段威逼，包括禁止事主離開、在肢體碰撞情況下強迫他坐下、不斷作出威嚇言語，以及大力拍打枱面，發出巨響使事主受驚，甚至搶走其手機以支付款項等，事主最後無奈付款，隨後向海關舉報。



香港海關版權及商標調查科不良營商手法調查課，經過深入調查後，今日(16日)展開行動，以涉嫌違反《商品說明條例》使用具威嚇性的營業行為，拘捕28歲的參茸海味店東主及一名42歲男店員。海關表示，今次屬首次在參茸海味店的範疇內，接獲此類型投訴，海關非常重視事件，目前案件仍在調查中，被捕人士已獲准保釋候查，海關會繼續跟進及調查事件，不排除稍後有更多人被捕。



海關呼籲，消費者在購買商品時，應該光顧信譽良好的商戶。根據《商品說明條例》，商戶如使用騷擾、威逼手段或施加不當影響，因而限制、或損害消費者在選擇或行為方面的自由，以致消費者作出交易決定，則會違反條例，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年，提醒參茸海味店從業員切記守法。

