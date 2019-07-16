修例風波：逾千人包圍新城市客服處　群情洶湧

【21:20】不適的職員被帶上救護車，在外的市民則高呼「切勿濫用救護車」。



收看直播，請按下面連結︰https://tv.on.cc/newslive/



【21:01】消防處指，商場內有8人報稱不適。



【20:59】現場有客戶服務台職員感不適送走。



【20:46】現場氣氛緊張，客戶服務台職員被群眾喝罵，群情洶湧。



【20:28】新城市廣場內電梯冷氣停止，市民叫開冷氣。



周日(14日)沙田區反對修訂《逃犯條例》遊行後，在新城市廣場內發生警民衝突，商場事後被質疑引領警察到場而造成混亂。昨日(15日)深夜有逾200人聚集在商場範圍並包圍詢問處，要求商場方面給予合理解釋，有網民要求商場今晚(16日)6時前回應，若未能回應訴求，便會在今晚8時到客戶服務台前抗議聲討。



現場所見，多間店舖經已落閘，至晚上8時半，商場方面仍未作出回應，約有千名市民現已抵達新城市廣場，包圍客戶服務台並撰寫投訴信，有市民高叫「新城市可恥」、「香港人加油！」，但商場只安排了約7名職員處理，並需即時加印表格應付龐大人潮。晚上約8時，部分人開始鼓譟，不斷發出嘘聲要求商場方面交代。