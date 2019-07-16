政Whats噏：梁肇輝開會派西瓜　仲有兩個「影子」跟身

夏日炎炎，食西瓜就最消暑。漁農自然護理署署長梁肇輝睇嚟都深有同感，所以喺今日(16日)嘅郊野公園及海岸公園委員會上，特登拎咗幾碟本地有機西瓜請一班委員一路開會一路食。不過，委員可能開會太專心，啲西瓜都無人問津。除咗西瓜之外，梁肇輝仲帶埋兩位中四同學做「影子署長」開會，但同學仔開完會之後就笑笑口話個會咁長，「都有少少悶」，睇嚟署長下次都係帶同學仔去種西瓜好啲啦！



開會之前，梁肇輝已經話特登帶咗今年「本地有機西瓜節」推介嘅兩種特色品種畀委員試下，希望推廣下本地農產品，旁聽人士同記者都有份試食。有委員食完之後就大讚「好甜」，不過開完會啲西瓜仲剩番一大半，睇嚟委員都唔係幾捧場。梁肇輝就話唔會浪費，食剩嘅西瓜會攞番辦公室畀同事食。



另外，兩位中四同學仔高泳霖同張鈞珽都係參加「與香港同行」計劃做一日「影子署長」，參加郊野公園及海岸公園委員會會議個陣，兩位同學仔都好專心，仲間唔時同梁肇輝咬耳仔，睇嚟都有啲緊張。



事後兩位同學仔就話，由朝早已經跟住署長，去咗金山郊野公園睇新垃圾桶設計，仲講笑話好熱。高泳霖話一開頭都好緊張，不過好彩梁肇輝好熱情，所以好快就適應。張鈞珽就話體會到署長有幾忙，今次係寶貴經驗。

